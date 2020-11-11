القوى العاملة: تحصيل 698 ألف جنيه مستحقات 17 عاملا بالسعودية

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة 17 عاملا مصريا وديا مع الشركات التي يعملون بها، وبلغت إجمالي المستحقات 167 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 698 ألفاً و144 جنيها مصرياً تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات العاملين المصريين لدى الشركات التي يعملون بها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، إن المكتب تواصل فورا مع الشاكين، حيث تم التسوية الودية لمستحقات ١٥ عاملا بشركة نصيف الفجر بجدة إجمالي مستحقات ١٥٠ ألف ريال رواتب من شهرين إلي ثلاثة أشهر وجاري استخراج تأشيرات الخروج النهائي لهم.

وأشار الملحق العمالي، إلى أنه تم أيضا تسوية مشكلة المحاسب"محمد.ف.أ" والحصول على شيك بمبلغ 15 ألفا و480 ريالا سعوديا، فضلا عن تسوية مشكلة المواطن "الحسين.ع.أ.ع" "سائق خاص" لدي كفيله "علوي.ح.أ" والحصول علي راتب ٢١ يوما بقيم 1540 ريالا، بالإضافة إلى تذكرة طيران وتأشيرة خروج نهائي.

ووجه المواطنون، الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة على سرعة الاستجابة لمشكلتهم.