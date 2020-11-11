أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

محسن سلامة يعلن ترشحه على منصب النقيب من مقر الشيوخ

12:58 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
محسن سلامة يعلن ترشحه على منصب النقيب من مقر الشيوخ

عبد المحسن سلامة

كتب- مصراوي:

أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، عزمه الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي المقرر لها مارس 2021.

جاء ذلك على هامش زيارته لمجلس الشيوخ، ولقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للغرفة التشريعية الثانية.

وأهدى الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أرشيف مجلس الشوري من واقع ما نشرته جريدة الأهرام علي مدار الحياة النيابية المصرية.

مجلس الشيوخ عبد المحسن سلامة نقابة الصحفيين

الخبر التالى:

الصحة: تجديد تكليف "مها حسنين" رئيسًا لأمانة المراكز المتخصصة لمدة عام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تعلن 15 إجراء بشأن الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا