محسن سلامة يعلن ترشحه على منصب النقيب من مقر الشيوخ

كتب- مصراوي:

أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، عزمه الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي المقرر لها مارس 2021.

جاء ذلك على هامش زيارته لمجلس الشيوخ، ولقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للغرفة التشريعية الثانية.

وأهدى الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أرشيف مجلس الشوري من واقع ما نشرته جريدة الأهرام علي مدار الحياة النيابية المصرية.