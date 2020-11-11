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السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

12:14 م الأربعاء 11 نوفمبر 2020
السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

كتب- محمد سامي:
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

كان الرئيس السيسي التقي اليوم مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية له إلى اليونان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أجرى مباحثات موسعة مع الرئيسة اليونانية، بحضور وفدي البلدين، حيث أعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال اليوناني، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية اليونانية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات اليونانية في مصر، وقدم الرئيس الدعوة لرئيسة اليونان لزيارة مصر.

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الرئيس السيسي

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