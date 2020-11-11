بالأسعار والضوابط.. الأزهر يقرر تشكيل مجموعات تقوية للطلاب بالمعاهد - مستند

كتب - محمود مصطفى:

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تدشين مجموعات تقوية بالمعاهد العادية والنموذجية، خلال العام الدراسي الجاري.

ونص قرار الأزهر الشريف، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على تشكيل مجموعات التقوية وفقا للضوابط التالية:

1- مجموعات التقوية الدراسية اختيارية لجميع تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية دون غيرهم، في جميع المواد الدراسية ولجميع الصفوف.

2- تعفی جميع حالات الإعفاء من المصروفات بالأزهر من المقابل المادي لمجموعات التقوية.

3 - تحدد المدة الزمنية لمجموعات التقوية بواقع ساعة واحدة للحصة، وبحد أقصى حصتين أسبوعيا، لكل مادة على حدة، وفقا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.

4- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

5- تكون كثافة مجموعات التقوية ما بين ( ۱۲ : ۲۰ ) للمجموعة الواحدة.

6- يحدد المقابل المادي عن الحصة الواحدة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية عن طريق الإدارات التعليمية ومجلس الآباء، أما بالنسبة لتلاميذ وطلاب جميع صفوف النقل والشهادة الابتدائية فتحدد قيمة الاشتراك عن طريق إدارة المعهد ومجلس الآباء، على أن يكون الحد الأدني ( ۱۰ ) جنيها والحد الأقصى ( ۳۰ ) جنيها عن الحصة الواحدة.

ب- بالنسبة لصفوف النقل:

١- يتولى شيخ المعهد والوكلاء كل ما يتعلق بمجموعات التقوية الإعلان عنها، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية(، على أن يكون المعلمون من داخل المعهد فقط، وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

2-بالنسبة للشهادتين الإعدادية والثانوية: تشكل لجنة برئاسة مدير الإدارة لمتابعة كل ما يتعلق بمجموعات التقوية الإعلان عنها، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية(، على أن يكون المعلمون من داخل الإدارة، وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

تحصل رسوم الاشتراكات وتوزع حصيلتها على المشاركين في هذا العمل، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن ( 75 %) من رسوم الاشتراكات.

- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين، بالتدريس في لوحة إعلانات مجموعات التقوية بالمعهد.

11. الالتزام بعدم الاختلاط بين الفتيات والبنين داخل مجموعات التقوية.

۱۲. يقوم شيخ المعهد بتحديد مواعيد مجموعات التقوية بحيث تكون بعد مواعيد الدراسة.​

ونص القرار على أنه بالنسبة للمعاهد الخاصة، يقوم كل معهد يرغب في عمل فصول تقوية، بتقديم طلب للإدارة العامة للتعليم الخاص برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مرفق به دراسة كاملة لآليات العمل.