أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

السيسى يعزي حكومة وشعب البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

11:29 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
السيسى يعزي حكومة وشعب البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

كتب- محمد سامي:
قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أرسل برقية تعازي تضمنت الإعراب عن خالص التعازى لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

الرئيس السيسي البحرين سلمان بن خليفة

الخبر التالى:

بالأسعار والضوابط.. الأزهر يقرر تشكيل مجموعات تقوية للطلاب بالمعاهد - مستند

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مدبولي: إخلاء جميع المقرات الحكومية بالقاهرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا