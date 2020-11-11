بعد قليل.. انطلاق أعمال القمة المصرية اليونانية في العاصمة أثينا

كتب- محمد سامي:

تنطلق بعد قليل القمة المصرية اليونانية في العاصمة أثينا، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء في وضع إكليل من الزهور على نصب الجندى المجهول وسط العاصمة اليونانية أثينا.

وفيما جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم عزف النشيد الوطنى للدولة المصرية، وكذلك عزف النشيد الوطنى لليونان.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، و استعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.