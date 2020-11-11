يناقش مواعيد إغلاق المحال.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتب- مصراوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.



ومن المقرر أن يستكمل مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مناقشة المقترح الذي تقدمت به وزارة التنمية المحلية بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم.