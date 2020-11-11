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يناقش مواعيد إغلاق المحال.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

10:40 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
يناقش مواعيد إغلاق المحال.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مناقشة المقترح الذي تقدمت به وزارة التنمية المحلية بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم.

مصطفى مدبولي اجتماع الوزراء مجلس الوزراء

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