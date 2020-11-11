زيارة الرئيس السيسي لليونان وتوفير لقاح "كورونا" أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفي مقدمته القمة المصرية اليونانية المرتقبة اليوم في العاصمة اليونانية أثينا، وتوجيهات الرئيس بتكامل تطوير بحيرة البردويل مع مشروع تنمية سيناء، كما سلطت الصحف الضوء على تحرك الدولة المصرية لتوفير اللقاح المحتمل لفيروس كورونا، وذلك عقب إعلان شركة "فايزر" الأمريكية أن نسب نجاح اللقاح الذي تطوره وصلت إلى 90%.

وتحت عنوان "قمة مصرية يونانية في أثينا اليوم"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اليوم في العاصمة اليونانية أثينا جلسة مباحثات معمقة على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليوناني لبحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوى الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، التبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

وذكرت "الأهرام" أن وكالة الأنباء اليونانية أشارت إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لمسئول مصري رفيع المستوى إلى أثينا بعد توقيع اتفاق بين اليونان ومصر بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين بالقاهرة في أغسطس الماضي.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو تأكيدها أن مصر واليونان ركيزتان أساسيتان للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأن التعاون الثلاثي بين اليونان وقبرص ومصر يؤسس للاستقرار ويقدم نموذجا عصريا لإثبات التعايش السلمي وتحقيق المنفعة المتبادلة للشعوب.

وتحت عنوان "السيسي يوجه بتكامل تطوير بحيرة البردويل مع مشروع تنمية سيناء"، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، مع توفير كافة عوامل النجاح للمشروع، خاصةً الدراسات الفنية وجدارة الإدارة، لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كلٍ من لوك لويس، رئيس مجلس إدارة شركة (ديمي) البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.

ونقلت "الأخبار" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة (ديمي) في مصر، وكذلك المخطط العام لمشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء.

وتحت عنوان " مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: حصتنا من لقاح كورونا مؤكدة" أبرزت صحيفة "الجمهورية"، إعلان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن مصر تتواصل دائمًا مع الهيئات العالمية للحصول على حصة من لقاح فيروس كورونا المستجد، وأن لها حصة مؤكدة عند إنتاجه تجاريًا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور تاج الدين قوله إن مصر على تواصل دائم مع المنتجين من ناحية ومع المؤسسة الإعلامية التي تنظم وترتب وتتابع اللقاحات من ناحية أخرى، وتأكيده أن هذه الشركات لم تصل إلى نتيجة نهائية تؤكد فعالية هذه اللقاحات وآثارها الجانبية.

وذكرت الصحيفة أن مستشار رئيس الجمهورية أضاف أن الدولة المصرية على تواصل كامل مع كافة المؤسسات المشرفة على لقاحات فيروس كورونا خاصة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) الذي يتولى الإشراف على البيانات العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات، مؤكدا أن الفئات التي سيكون لها أولوية الحصول على لقاحات كورونا هي "الأطباء وأطقم التمريض والصيادلة ثم الفئات التي لديها أمراض مزمنة كالقلب والصدر والأورام، ومن لديهم أمراض مناعية فضلا عن السيدات الحوامل".

وأشارت الصحيفة أنه بالنسبة لتطعيم الإنفلونزا الموسمية، قال الدكتور تاج الدين إن الدولة المصرية وفرت كميات كبيرة من لقاحات الإنفلونزا العام الحالي، حيث تمكنت من توفير 5 أضعاف الكميات الحالية، وأن التطعيم آمن للغاية.

وتحت عنوان "وزيرة الصحة: تعاقدنا مع فايزر لتوفير 20% من احتياجاتنا من لقاح كورونا"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان الوزيرة حصول المعامل المركزية التابعة للوزارة على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) كأول معامل معتمدة في مصر والشرق الأوسط لإجراء تحاليل الـ(PCR) وتحاليل الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت "الأهرام" أن الولايات المتحدة أعلنت أمس أنها ربما تصدر ترخيصا للقاح في غضون أسابيع قليلة، بعدما أعلنت "فايزر" أن لقاحها التجريبي أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقت الذي وصلت فيه أعداد الإصابات بكوفيد 19 إلى أكثر من 51 مليونا حول العالم.

وتحت عنوان "مدبولي في اجتماع موسع مع 4 وزراء: الرئيس يتابع مشروعات العاصمة الجديدة لحظة بلحظة"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الادارية الجديدة، والخطوات والإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وذكرت "الجمهورية" أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة وكافة أجهزتها تسابق الزمن من أجل تسريع وتيرة انجاز الأعمال وانهاء المشروعات المختلفة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بنفسه مراحل التنفيذ لحظة بلحظة، وقام بزيارة مواقع العمل فى العاصمة الإدارية مؤخراً، كما أكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون حدثاً فارقاً لأنه لن يتضمن فقط نقل الوزارات من مقارها القديمة فى القاهرة، وإنما بالأهم سوف يشمل نقلة نوعية فى أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها، من خلال تطبيقات التحول الرقمى والربط الالكترونى.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء كلف الوزارات المعنية بسرعة العمل على صياغة حزمة المحفزات التى سيتم منحها للموظفين المنتقلين للعاصمة، حتى يتسنى الإعلان عنها فى يناير 2021، مع تكثيف تواجد الخدمات التعليمية والصحية فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.

وذكرت "الجمهورية" أنه خلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوى، الموقف التنفيذى لمشروعات الإنشاءات والمرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشارت إلى النسب المتقدمة فى معدلات تنفيذ المقرات الحكومية، ومبانى خدمات الحى الحكومى، إلى جانب ما يتعلق بمركز معلومات العاصمة، ومبنى التحكم والسيطرة، ومبنى الإدارة والتشغيل.

وتحت عنوان " البحريتان المصرية والبحرينية تنفذان تدريبا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي"، أبرزت صحيفة "الأخبار" تنفيذ القوات البحرية المصـرية والبحرينية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك إحدى لنشات الصواريخ من طراز (سليمان عزت) مع سفينة المملكة البحرينية (الزبارة) وذلك عقب إنتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية؛ ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات الغير نمطية بواسطة اللنشات السـريعة المعادية، مضيفة أن الجانبان قاما بالتدريب علي تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة وإحترافية عالية.

ولفتت "الأخبار" إلى أن زيارة السفينة البحرينية (الزبارة) لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر؛ فى أول إبحار للسفينة بعد إستلامها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين، تعد دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية (المصرية/البحرينية) المشتركة.

وتحت عنوان "وزارة التعليم في خطاب رسمي لكل المديريات: الكمامات للجميع بالمدارس.. وواقي وجه للصغار"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على قرار وزارة التربية والتعليم بإلزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب الأكثر من 12 عامًا بضرورة ارتداء الكمامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة نبهت أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكررعدم الالتزام يوجه له إنذار ثان، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

وذكرت "الجمهورية" أن ذلك جاء في خطاب رسمي وجهته الوزارة إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وفي الشأن العربي، سلطت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان: "فلسطين تودع عريقات كبير مفاوضيها"، الضوء وفاة كبير مفاوضي القضية الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات.

وذكرت الصحيفة أن القضية الفلسطينية ودعت كبير مفاوضيها الذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى نعي قادة ومسئولي العرب والعالم القيادي الفلسطيني مثمنين مسيرته السياسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت "الأهرام" أن وزارة الخارجية المصرية نعت ببالغ الحزن والأسى صائب عريقات، وأكدت أن القضية الفلسطينية فقدت والعالم العربي بأسره مناضلا ثابتا لا يتزعزع.

وفي التغطيات الدولية، أبرزت صحيفة "الأهرام" تبعات قرار وزير العدل الأمريكي ويليام بار بفتح تحقيق على مستوى الولايات في تزوير الانتخابات.

وعنونت الصحيفة "العدل الأمريكية تنتصر لترامب وتغضب بايدن"، مشيرة إلى أن القرار أثار حالة من الغضب بين مسئولي الولايات وحملة الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك وسط حالة الاستقطاب الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأشارت إلى أن القرار أسفر عن استقالة ريتشارد بيلجر مدير فرع جرائم الانتخابات في الوزارة؛ احتجاجا على هذا القرار، لافتة إلى أن الجمهوريين ألقوا بثقلهم خلف الرئيس الحالي دونالد ترامب الرافض الاعتراف بفوز بايدن.