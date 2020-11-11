كورونا في 24 ساعة| 232 إصابة وإطلاق اللقاح الشهر المقبل وتحذير للمطاعم والمقاهي.. وهذا المرض يهدد ال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100540 حالات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

14 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

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كورونا اليوم: الفيروس يهدد اللقاحات.. ومرض جديد يضرب المصابين

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الموجة الثانية من عمليات الإغلاق تزيد من الضغط النفسي

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ماكونيل: الكونجرس لم يقرر بعد حجم حزمة الإنقاذ لمواجهة تأثيرات كورونا

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كورونا عربياً: منحنى الإصابات يواصل الانخفاض.. ودولة تتجاوز نصف مليون حالة

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