جامعة القاهرة تفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي اليوم

تفتح جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة، وأعلنت الجدول الزمني للتقديم، على أن يتم إغلاق باب الترشح يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري.

أوضحت جامعة القاهرة أن المستندات المطلوبة للترشح تتمثل في طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من مقر اللجنة وخطة العمل الخاصة بالمرشح تتضمن أوجه القصور وخطة الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير للكلية.

كما تضمنت شروط الترشح والأوراق المطلوبة للترشح السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية و4 بيان حالة وظيفية من الكلية و 4 صور من بطاقة الرقم القومي السارية، و2 صورة شخصية حديثة.

وأشار القرار إلى أن تقديم الطلبات يكون باليد من أصل و5 نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشؤون القطاع بمكتب رئيس الجامعة.