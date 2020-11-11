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الإثنين.. بدء حجز 820 شقة كاملة التشطيب بأرض مطار إمبابة

01:28 ص الأربعاء 11 نوفمبر 2020
الإثنين.. بدء حجز 820 شقة كاملة التشطيب بأرض مطار إمبابة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وزارة الإسكان، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 بمنطقة أرض مطار إمبابة.

وأوضح وزير الإسكان، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 16/11/2020.

وأضاف الجزار، أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

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مطار إمبابة وزارة الإسكان وحدات سكنية هيئة المجتمعات العمرانية

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