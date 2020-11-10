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"الروم الأرثوذكس": تهديدات الكنيسة الروسية بضم كهنة أفارقة "ابتزاز مرفوض"

11:49 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
"الروم الأرثوذكس": تهديدات الكنيسة الروسية بضم كهنة أفارقة "ابتزاز مرفوض"

بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

أعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للأقباط الروم الأرثوذكس، رفضها تهديدات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بقبول مئات رجال الدين (الأفارقة) من بطريركية الإسكندرية ضمن ولايتها، بحسب بيان صادر عن نائب رئيس دائرة العلاقات الكنسية الخارجية بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، المطران ليونيد.

وذكرت البطريركية على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الكهنة في الكنيسة الروسية خاطب المئات من رجال الدين من بطريركية الإسكندرية الذين لا يوافقون على قرار البطريرك ثيودوروس الثاني الاعتراف بالكنيسة الأرثوذكسية المستقلة في أوكرانيا، بالتواصل مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية للانضمام.

وقالت إن هذا الابتزاز غير المباشر لبطريركية الإسكندرية مرفوض، فضلا عن عدم شرعية وخطورة هذا التلاعب من جانب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

الروم الأرثوذكس الكنيسة الروسية كهنة أفارقة

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