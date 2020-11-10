برابط الاستعلام.. بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الـ 500 جنيه للمرشدين السياحيين

كتب - يوسف عفيفي:

كشف حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين السابق، عن بدء صرف الدفعة الثانية من الدعم المقدم للمرشدين السياحيين العاملين بالقطاع السياحي، موضحاً أن الصرف للمرشدين الذين صرفوا الدفعة الأولى فقط.

يأتي صرف الدعم الاستثنائي بقيمة 500 جنيه لكل مرشد سياحي مقيد في وزارة السياحة وصادر له ترخيص بالعمل في مهنة الإرشاد السياحي، ويحمل كارنيه نقابة المرشدين السياحيين.

وأوضح النحلة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الاستعلام عن أسماء المرشدين المستحقين للمنحة، من خلال هذا الرابط http://study.edaegypt.org/tguides/، وذلك بإدخال الرقم القومي.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت صرف منحة استثنائية للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل مرشد مسجل لدى الوزارة لمدة أربعة أشهر، وذلك دعما لأسرهم وتخفيفا للضرر الذي وقع بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وجه لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، بالتنسيق الكامل مع قطاع الشركات في كافة الخطوات التي من شأنها المساهمة في دعم المرشدين لحسن أداء عملهم حفاظًا عليهم باعتبارهم سفراء الدولة في الداخل والخارج.

تأتي المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وما تبعه من تباطؤ اقتصادي وتجاري ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.

من ناحيته، قال الدكتور مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري جراء جائحة كورونا، تشمل المرشدين السياحيين المصرح لهم بالعمل في الإرشاد السياحي، ويحملون كارنيه نقابة المرشدين السياحيين.

وأوضح شلبي، لمصراوي، أن وزارة السياحة كانت قد نسقت مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة لتجميع كافة البيانات والأرقام القومية للمرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، وإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي؛ لصرف الدعم العاجل للمرشدين، علمًا بأن الجهة المانحة لها الحق في اتخاذ ما يلزم من قرارات.

وأشاد رئيس قطاع الشركات، بتوجيهات الوزير بدعم ومساندة المرشدين السياحيين في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع السياحة جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للمرشدين بواقع 500 جنيه، جاء بتوجيهات القيادة السياسية.