"معلومات مجلس الوزراء": مصر تتقدم في مؤشر جاهزية الشبكات لعام 2020

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في إنفوجرافيك نُشِر على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، (مؤشر جاهزية الشبكات)، الصادر عن معهد بورتلانز في أكتوبر من العام الجاري.

وأوضح الإنفوجراف تقدم مصر في المؤشر، الذي يركز بشكل أساسي على التحول الرقمي، إذ استحوذت على المركز الـ84 من بين 134 دولة في 2020 مقارنة بالمركز الـ92 من بين 121 دولة في 2019؛ حيث تقدمت مصر في 3 محاور، هي: (التكنولوجيا، السكان، الأثر)، فيما تراجعت في محور الحوكمة.

وسلَّط المؤشر الضوء على تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تسريع التحول الرقمي والإفراط في استخدام التكنولوجيا؛ وهو ما يعمق الفجوة بين الدول الأكثر استعدادا لتبني تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وبين الدول الأقل استعدادا.

ويقيم (مؤشر جاهزية الشبكات) هذا العام الدول تبعا لـ60 مؤشرا فرعيا ضمن 4 محاور رئيسة، هي: محور التكنولوجيا الذي يقيم البنية التحتية التكنولوجية للدول والتطبيقات التي يمكن ترويجها للاستخدام المحلي والقدرة على تحمل التكاليف، ومحور السكان الذي يُقيم استخدامات الأفراد والحكومات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها لصالح المواطنين، ومحور الأثر الذي يقيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبشري؛ نتيجة تطبيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مؤشرات الصحة والتعليم والبيئة، بالإضافة إلى محور الحوكمة، وهو المحور المسؤول عن قياس مدى توافر أطر تشريعية تقلص من الفجوات الرقمية داخل كل دولة، ومعالجة قضايا، مثل عدم المساواة في الاستخدام.