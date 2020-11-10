لليوم الرابع.. "القابضة للمياه" تتعامل مع مياه الأمطار في الإسكندرية بـ260 معدة

كتب-محمد عبد الناصر:

كثفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية جهودهما لنزح وسحب تجمعات مياه الأمطار، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، في محافظة الإسكندرية، مع استمرار موجة هطول الأمطار على المحافظة لليوم الرابع.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع تجمعات الأمطار فوق المتوسطة بشارعي جمال عبد الناصر، وملك حفنى، والانتهاء من سحب تجمعات المياه بمنطقة سيدى جابر ومنطقة محمد نجيب على الكورنيش والمندرة والمنتزة وطوسون، فى تواجد كلا من اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وأشارت إلى الدفع بأكثر من 260 معدة تشمل (السيارات المجهزة لكسح المياه- طلمبات وبدالات- والمولدات المتنقلة)، وجار سحب أى تجمعات للمياه وفقا للبلاغات التى ترد إلى الخطوط الساخنة، وغرفة عمليات الطوارئ بالشركة.