"الفلوس في بنك القاهرة".. القوى العاملة تناشد 374 عائدًا من الأردن صرف مستحقاتهم

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، في تحويل مستحقات 374 عاملا مصريا لدى مؤسسة مؤسسة الضمان الاجتماعي، غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أوضح فيه أن المستحقات بلغت 752 ألفاً و449 دولاراً، أي ما يعادل 11 مليوناً و882 ألف جنيه مصري تقريبا، وذلك قيمة القائمة الـ 15، على يقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء.

وتابع السيد: أنه في حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، وسيقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي أسماء المستحقين: