حدث في 8 ساعات| الصحة تحجز حصة مصر من لقاح "فايزر".. وإعفاء من غرامات الإسكان
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، وإعلان هيئة المجتمعات العمرانية، منح تيسيرات لمدة شهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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