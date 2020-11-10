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وزارة الري تحسم الجدل بشأن تعيين مواطنة دون علمها

05:47 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
وزارة الري تحسم الجدل بشأن تعيين مواطنة دون علمها

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري

كتب - أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عدم إدراج اسم السيدة أسماء السيد الشحات حسنين، بالجهاز الإداري للوزارة.

كانت "أسماء" وهيّ من قرية البرامون بالدقهلية، قالت إنها اكتشفت تعيينها بالجهاز الإداري للدولة ضمن الإدارة المتكاملة لهندسة ري أرمنت بمحافظة قنا ومؤمن عليها دون علمها.

لكن محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أوضح -في بيان اليوم- ​أنه تم التوجيه للأجهزة المختصة بوزارة الري لبحث شكوي السيدة، وتبين أن هذا الاسم غير مدرج فى نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالمرتبات وليس لها أي بطاقات صرف خاصة بالمرتبات فى أجهزة الوزارة، ولم يسبق تعيينها فى أي من جهات وزارة الموارد المائية والرى.

وزارة الري أسماء السيد الشحات حسنين

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