أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

يسد العجز ويوفر موارد مالية.. أمين "الأعلى للمستشفيات الجامعية" يشيد بقانون مواجهة الطوارئ

03:53 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
يسد العجز ويوفر موارد مالية.. أمين "الأعلى للمستشفيات الجامعية" يشيد بقانون مواجهة الطوارئ

الدكتور حسام عبد الغفار

مصراوي

قال حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مهم ويستهدف تحقيق مبدأ استدامة التمويل للخدمات الصحية على أرض الواقع.

وطالب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بإضافة ممثل لهيئة الدواء في تشكيل الهيكل التنظيمي للصندوق، مضيفًا: "الصندوق يستهدف سداد أي عجز تتعرض إليه الموازنة في قطاع الصحة؛ خصوصًا في ظل الطوارئ التي تتعرض إليها الأوضاع الصحية".

وأضاف عبد الغفار، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية: "القانون يستهدف استدامة التمويل لحين تعميم منظومة التأمين الصحي".

وقال النائب عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بالمجلس، إنه يوافق على مشروع القانون، داعيًا إلى البحث عن موارد جديدة لزيادة موازنة الصندوق؛ بما يسهم في استدامة الدور الذي يقوم به.

حسام عبد الغفار قانون مواجهة الطوارئ صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الخدمات الصحية

الخبر التالى:

لا للتعصب.. مبادرة وزارة الشباب وأعلى الإعلام قبل نهائي البطولة الإفريقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هبوط كبير بأسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 32 جنيهًا في يومين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا