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القوات البحرية المصرية والبحرينية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي

03:27 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
القوات البحرية المصرية والبحرينية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي

خلال التدريب

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصـرية والبحرينية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك إحدى لنشات الصواريخ من طراز (سليمان عزت) مع سفينة المملكة البحرينية (الزبارة) وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية.

وبحسب بيان، اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات الغير نمطية بواسطة اللنشات السـريعة المعادية.

كما قام الجانبان بالتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية.

وتعد زيارة السفينة البحرينية (الزبارة) لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر في أول إبحار للسفينة بعد استلامها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية (المصرية/البحرينية) المشتركة.

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