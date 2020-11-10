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السيسى يوجه بتكامل مشروع بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي لتنمية سيناء

01:27 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
السيسى يوجه بتكامل مشروع بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي لتنمية سيناء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، كما وجه بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع، خاصةً الدراسات الفنية وجدارة الإدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع رئيس الوزراء، ووزيري الزراعة والبترول، وقائد القوات البحرية، ورئيس شركة ديمي البلجيكية للتكريك"

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة "ديمي" في مصر، بما في ذلك المخطط الشامل لتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع الذي يهدف إلى استغلال الثروة السمكية ببحيرة البردويل وتطويرها من كافة الجوانب، والذي تم صياغته بالشراكة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية، فضلاً عن عرض العوائد الاستثمارية المنتظرة من هذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية غنية، إلى جانب ما سيوفره تطوير البحيرة من فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي وعائد اقتصادي، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، بالإضافة إلى المردود الإيجابي لهذا التطوير على تنمية منطقة شمال سيناء بأسرها.

الرئيس عبدالفتاح السيسى تنمية سيناء مشروع بحيرة البردويل السيسى

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