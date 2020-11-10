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"الصحفيين": انعقاد لجنة قيد "تحت التمرين" للمؤجلين يومي 1 و2 ديسمبر

01:23 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
"الصحفيين": انعقاد لجنة قيد "تحت التمرين" للمؤجلين يومي 1 و2 ديسمبر

نقابة الصحفيين

كتب- مصراوي:

أعلن خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، عقد لجنة القيد (تحت التمرين) للصحفيين المؤجلين يومي 1 و2 ديسمبر المقبلين.

وكانت لجنة القيد برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، قد قررت فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين في الفترة من ٢٧ سبتمبر إلى ١١ أكتوبر ٢٠٢٠؛ لاستكمال الأوراق، والتي تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة.

وأكد وكيل النقابة أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، بالإضافة إلى الأسئلة الشفوية المعتادة؛ وذلك استكمالاً لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.

نقابة الصحفيين لجنة قيد تحت التمرين خالد ميري

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