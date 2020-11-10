الشيشة والسهر.. تحرك عاجل من "السياحة" ضد المطاعم والكافتيريات المخالفة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه تم رصد مخالفات عدة في المنشآت السياحية (مطاعم وكافتيريات) التي حصلت مؤخرًا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة خلال الفترة السابقة، من خلال لجان سرية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللجان السرية فحصت خلال الأيام السابقة أكثر من 155 منشأة سياحية بالقاهرة الكبرى؛ لمتابعة مدى تطبيقها الاشتراطات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ومدى التزامها بمواعيد التشغيل المسموح بها.

ورصدت هذه اللجان نحو 55 منشأة سياحية مخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها؛ تمهيدًا لإغلاقها بمدد مختلفة حسب المخالفة، لافتةً إلى أن باقي المنشآت ملتزمة بتطبيق ضوابط السلامة الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

وتنوعت المخالفات ما بين سهر بعض المنشآت بعد مواعيد التشغيل المقررة والمسموح بها، أو تقديم فقرات فنية، أو الاثنين معاً، وبعض المنشآت الأخرى تقدم "الشيشة للزبائن"؛ مما يعتبر مخالفًا لقرارات مجلس الوزراء والضوابط المقررة.

وأكدت وزارة السياحة أن هذه اللجان ستمر على المنشآت السياحية بشكل مستمر ومفاجئ وغير معروف أعضاؤها؛ حيث يقوم المفتش بزيارة المنشأة السياحية كأي مرتاد لها لاكتشاف أية مخالفات تقوم بها المنشأة السياحية.

ومن ناحتيه، كشف عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن عدد المنشآت المرخصة من قِبل وزارة السياحة، موضحًا أنها تبلغ نحو 1370 منشأة على مستوى الجمهورية، وتشمل (مطاعم ثابتة وعائمة وديسكو وكافتيريات).

وأشاد المصري، خلال حديثه إلى "مصراوي"، بدور لجان وزارة السياحة للتفتيش والمتابعة اليومية على المطاعم والكافتيريات، للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والشروط الموضوعة للعمل في إطار مكافحة فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية أن العقوبات المقررة لمخالفي تعليمات الحكومة تتضمن إنذار المنشأة المخالفة أول مرة، على أن يتم متابعتها في اليوم التالي مباشرة للتأكد من تطبيقات الضوابط، وفي حال المخالفة مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص من قِبل وزارة السياحة وفقًا للقانون.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت السياحية والفندقية بضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة ومواعيد الإغلاق.