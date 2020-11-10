الصحة: المعامل المركزية المصدر الرئيسي لإصدار شهادات كورونا للمسافرين

كتب - أحمد جمعة:​

قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، إن المعامل المركزية هي المصدر الرئيسي في إصدار شهادات الخلو من فيروس كورونا المستجد لأغراض السفر للخارج، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فيروس كورونا في البطولات الرياضية والدولية وغيرها.

جاء ذلك اليوم، الثلاثاء، خلال الحدث العلمي السنوي الذي تنظمه المعامل المركزية (One Health approach) للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان، والذي يقام في شهر نوفمبر الجاري بالتزامن مع عدد من دول العالم، حيث يتضمن ورش عمل لتدريب الفرق الطبية من كافة محافظات الجمهورية على مدار 3 أيام، ومحاضرات عن الأبحاث المحدثة لفيروس كورونا المستجد وأهم الأجهزة والتشخيصات.

وأشارت إلى إصدار المعامل المركزية شهادات الخلو من فيروس كورونا مع طباعة العلامة المائية الخاصة بوزارة الصحة والسكان لضمان سلامة وأمان الشهادة.

ولفتت الجندي إلى أن حصول المعمل على الاعتماد، دليلًا على أن المعمل يطبق أفضل الممارسات من خلال الكفاءة الفنية للقيام بالتحاليل الطبية اعتمادًا على طرق تم التحقق منها، ويحصل المعمل المعتمد على نوع من الاعتراف الدولي يسمح بقبول نتائجه حول العالم.

وتابعت أنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان للحجز وتحديد موعد إجراء تحاليل السفر وتشمل تحاليل الفيروسات الكبدية وفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال اللينك https://www.clab.mohp.gov.eg/