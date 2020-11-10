بالموعد والتفاصيل.. "قناة مجانية" تنقل مباراة مصر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام عن أن التليفزيون المصري حصل على حق بث مباراة مصر وتوجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، والتي ستُقام يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري بالقاهرة، وذلك على قناة "تايم سبورتس" عبر ترددها الأرضي، بينما لن يتم بث مباراة العودة المقرر إقامتها يوم 17 من الشهر نفسه في توجو؛ لأنها تخص الجانب التوجولي.

وأوضح المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن المخرج خالد عبد العاطي، سيتولى إخراج المباراة، والتي سيتم بثها بتقنية "hd".

ولفت المصدر، إلى أنه في ما يخص البطولة الدولية الودية التي يخوضها المنتخب الأوليمبي، فستتم إذاعتها فضائيًّا على قناة "أون تايم سبورتس".

يأتي ذلك في إطار جهود "الوطنية للإعلام" لتوفير مشاهدة المباريات الوطنية التي تخص الفرق المصرية عبر شاشاتها؛ لمواجهة احتكار بث تلك المباريات على بعض الشاشات الأخرى.

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