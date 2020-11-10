أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"الصحة": إجراء 3500 مسحة لفيروس كورونا يوميًا

11:19 ص الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
"الصحة": إجراء 3500 مسحة لفيروس كورونا يوميًا

الدكتورة نانسي الجندي

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن المعامل المركزية تستقبل جميع العينات والمساحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ويصل عددها لنحو 3500 مسحة يومياً.

وأضافت في كلمتها خلال حضورها المؤتمر العلمي عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المعامل بلغت 60 معملا منتشرين في جميع محافظات الجمهورية، وحصلنا على التقييم الأول على الشرق الأوسط بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بجهود العاملين في المعامل المركزية في التصدي لجائحة كورونا منذ اليوم الأول لتطبيق خطة التصدي للوباء

نانسي الجندي فيروس كورونا وزارة الصحة

الخبر التالى:

بالموعد والتفاصيل.. "قناة مجانية" تنقل مباراة مصر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: تعديل بروتوكول علاج كورونا.. وإدخال أدوية جديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا