"الصحة": إجراء 3500 مسحة لفيروس كورونا يوميًا

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن المعامل المركزية تستقبل جميع العينات والمساحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ويصل عددها لنحو 3500 مسحة يومياً.

وأضافت في كلمتها خلال حضورها المؤتمر العلمي عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المعامل بلغت 60 معملا منتشرين في جميع محافظات الجمهورية، وحصلنا على التقييم الأول على الشرق الأوسط بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بجهود العاملين في المعامل المركزية في التصدي لجائحة كورونا منذ اليوم الأول لتطبيق خطة التصدي للوباء