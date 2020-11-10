وزيرة الصحة: حجزنا 20% من احتياجاتنا من لقاح "فايزر" ضد كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة بادرت بحجز 20% من احتياجات مصر من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر، و30% من اللقاح الذي تعكف جامعة أكسفورد على إنتاجه.

وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال حضورها المؤتمر العلمي عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن هناك 11 لقاحا في المراحل النهائية ومصر شاركت في التجارب السريرية للقاحين.

كانت شركة الأدوية الأمريكية "Pfizer" وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech أعلنتا أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من كوفيد 19، بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة ، مشيدين بالتطور باعتباره "يومًا عظيمًا للعلم والإنسانية".

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أدناهوم تيدروس، بالأخبار المشجعة عن لقاح فايزر، قائلًا إن "العالم يشهد ابتكارات علمية وتعاوناً غير مسبوق لإنهاء هذه الجائحة".