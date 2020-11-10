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"الإسكان": إعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

10:49 ص الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
"الإسكان": إعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهر، تبدأ من تاريخ الإعلان، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري - خدمي – استثماري – صناعي...)، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

وأشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، ومازالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، موضحاً أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسرى هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز).

عاصم الجزار غرامات التأخير هيئة المجتمعات العمرانية

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