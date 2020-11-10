حدث ليلًا| أمطار غزيرة في هذه الأماكن خلال 48 ساعة.. وترامب يقيل وزير الدفاع

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- ​رئيس المشروع القومي لإنتاج الأرز: تخطينا باكستان والهند في إنتاجية "البسمتي" لأول مرة

قال الدكتور حمدي موافي رئيس مشروع تطوير الأرز الهجين التابع لمركز البحوث الزراعية، إن مصر تتقدم في مجال تطوير الأرز الهجين "البسمتي" بحجم إنتاجية وصل إلى 6 أطنان للفدان لأول مرة، ليتخطى إنتاج مصر، دولتي باكستان والهند الرائدتين، حيث تنتجان 5 أطنان للهكتار، مشيرًا إلى تسجيل أول أم بسمتي وأب بسمتي للأرز وهما "جيزة 201" و"جيزة 11".

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- أمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة وموعد التحسن

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد جوية، إن طقس الثلاثاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء، والرياح معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية غربًا؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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- "انخفاض طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى اليوم

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- وزير الإسكان: 90% نسبة الإنجاز الإجمالي في "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جولتهم التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس".

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- لتنفيذ عدد من المشاريع.. وزيرة الثقافة تستقبل سفير اليونان بالقاهرة

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نيقولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة بحضور المستشار الثقافي اليوناني، لبحث سبل تعزيز سبل التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

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- القوى العاملة: تحصيل 400 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى في حادث بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى "محمد .ع. ع. ي" بقيمة 106 آلاف و454 ريالًا سعوديًا، بما يوازي 444 ألفًا و978 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

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- دير مارجرجس للراهبات ينفي علاقته بأي شخص يجمع تبرعات لصالحه

أعلن دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة، أنه لا توجد علاقة بأي شخص يدعي أنه مكلف بجمع تبرعات لحساب الدير في مصر أو خارج مصر.

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- مرصد الأزهر في أسبوع: تقرير شهري حول اقتحامات "الأقصى".. ومتابعة النشاط الإرهابي بإفريقيا

سلَّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوءَ على عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي خلال الأسبوع الماضي؛ حيث أصدر المرصد تقريره الشهري حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك.

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- قبول دفعة جديدة في مبادرة "صنايعية مصر".. تعرف على الشروط والتفاصيل

أعلنت الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عبر صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، بدء قبول الدفعة الثانية لعام 2020 من الدارسين في مبادرة "صنايعية مصر"، حيث يتم التقديم خلال الفترة من 10 حتى 30 نوفمبر الجاري.

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- "المهن الطبية": وضع ميثاق شرف إعلامي لضبط آليات استضافة الأعضاء بالفضائيات

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد وافق خلال اجتماعه اليوم الاثنين، على مقترحه الخاص بإعداد ميثاق شرف إعلامى موحد لنقابات اتحاد المهن الطبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، الذى تقدم به خلال الاجتماع، لافتا إلى أن كل نقابة من النقابات الأربعة ستبدأ فى وضع الشروط الخاصة بظهور أعضائها فى البرامج الطبية والقنوات الفضائية.

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- الصحة: فحص مليون و430 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص مليون و432 ألفاً و852 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الجاري بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وحتى أمس الأحد.

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- أول تعليق من الصحة العالمية على لقاح "فايزر" ضد كورونا

رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أدناهوم تيدروس، بالأخبار المشجعة عن لقاح شركتي فايزر "pfizer" و"BioNTech Group" ضد فيروس كورونا المستجد.

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- الآثار: توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع "إثراء" السعودية

أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، توقيع اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم، للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الآثار الإسلامية.

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- بعد إعفائهم من الإيجار.. الناشرين المصريين يمنح الشارقة خصم 50%

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، أمس الاثنين، منح جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب خصم قدره 50% على إصدارات الناشرين المصريين المشاركين في المعرض.

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- وزير النقل: 1.1 مليار يورو لتمويل مشروعات السكة الحديد

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمسئولي بنك الاستثمار الأوروبي لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وحضر الاجتماع رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

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- "غرامة فورية".. المترو تحدد عقوبة عدم ارتداء الكمامات للحماية من "كورونا"

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية، أثناء استقلال قطارات المترو، بعد تحذيرات المسؤولين عن حدوث موجة ثانية من كورونا، مشيرة إلى أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

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- رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع وزير الزراعة لمتابعة مشروعات الثروة السمكية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمتابعة أحد مشروعات الثروة السمكية، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة في كافة المجالات.

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- "ماجستير هندسة".. من هو المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الري؟

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، قرار رقم 201 لعام 2020، بتكليف المهندس محمد أحمد أحمد غانم، متحدثًا رسميًا باسم الوزارة، خلفًا للمهندس محمد السباعي.

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- رئيس "الوطنية للإعلام" يوجّه بالتزام الحيادية في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

وجّه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية المسئولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالهيئة بضرورة الإلتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الأهلي والزمالك.

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- بدء فعاليات أسبوع مصر الافتراضي الأول لمناقشة ملف الاقتصاد الأخضر

انطلقت فعاليات أسبوع مصر الافتراضي الأول، استمرارًا للجهود المعنية بتوطيد العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وتفعيلا لمزيد من اتفاقيات وفرص التعاون بين البلدين؛ لمناقشة ملف الاقتصاد الأخضر وسبل التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في هذا الشأن، وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

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- السيسي يتابع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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- السيسي يستقبل رئيس المخابرات البريطانية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ريتشارد مور، رئيس المخابرات البريطانية، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير البريطاني بالقاهرة.

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- قبل انطلاقه غدًا.. مدير "المحاصيل الحقلية" يوضح شروط زراعة القمح لتفادي الإصابات

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إنه تم توفير التقاوي الجيدة المعتمدة اللازمة للزراعة وبأسعار مناسبة ومدعومة للمزارعين.

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- بيع 13 ألف كراسة.. مستشار رئيس الوزراء ينشر صور تزاحم المواطنين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صور إقبال المواطنين وتزاحمهم على سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط التي طرحتها وزارة الإسكان في مكاتب البريد اليوم.

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- التقديم بدأ.. ننشر كراسة شروط حجز شقق الإسكان المتوسط (48 ألفا مقدم حجز)

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأحد الماضي، حجز شقق الإسكان المتوسط، حيث تم طرح 25 ألف وحدة كاملة التشطيب بـ10 مدن جديدة، وخصصت الوزارة الأسبوع الأول لمتحدي الإعاقة على أن يكون التقديم لكل المواطنين بداية من اليوم الاثنين 9 نوفمبر حتى 7 ديسمبر المقبل.

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- توجيه عاجل من البيئة استعدادا لموجة السيول المرتقبة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرف عمليات الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية لرفع درجة الاستعداد تحسباً لأية أحداث طارئة قد تنتج عن الموجة المتوقعة من الطقس غير المستقر المحتمل تعرض البلاد لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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- الحجز بدأ.. كيف تحصل على شقة من الإسكان؟ (تغطية خاصة)

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، اليوم الاثنين، بعد أن تم تخصيص الأسبوع الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر \المقبل.

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- مصر والسعودية تبحثان التعاون في مجال تطوير نظام العمل الدبلوماسي

اجتمع السفير عمر عامر، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، اليوم الإثنين، مع الأمير فيصل بن منصور آل سعود مساعد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي، ورئيس الفريق الفني المكلف بمشروع تطوير لائحة الوظائف الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق، والذي يقوم حاليًا بزيارة مصر.

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- اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تستعد لجولة المباحثات السادسة

ستعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في الفترة بين 10 و13 نوفمبر الحالي، الجولة السادسة من المحادثات في مقرها الدائم بمدينة سرت الليبية، بحضور ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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- رئيس "فايزر" عن لقاح كورونا: لا علاقة لإعلاننا بانتهاء الانتخابات الأمريكية

قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، إن الإعلان عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا علاقة له بموعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

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- "توقفوا.. توقفوا".. قناة أمريكية تقطع البث عن مؤتمر لحملة ترامب يتهم الديمقراطيين بالتزوير

بثت قناة فوكس نيوز الأمريكية مؤتمرا صحفيا لحملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى أن اقتطع مذيع الأخبار البث عن المؤتمر، قائلا إن المزاعم حول تزوير الانتخابات كانت "صارخة" وأن المسؤولين لم يقدموا أي دليل .

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- موسكو تعتبر اعتراف أذربيجان الفوري بإسقاط مروحية روسية "إيجابي"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تقيم إيجابيا اعتراف باكو الفوري بإسقاط المروحية الروسية العسكرية من طراز "مي–24".

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- بعد إقالته.. وزير الدفاع الأمريكي: لم أكن أقول "نعم" طوال الوقت

أكد وزير الدفاع الأمريكي المقال مارك إسبر، أنه لم يكن لديه أي نية للاستقالة من منصبه، إلا أنه كان يتوقع إقالته دون أن يعرف موعدها، مشيرا إلى أنه لم يكن يوافق على كل ما يقال له.

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- فيسبوك يكتب "بايدن هو الفائز بالانتخابات" على بث مباشر لصفحة ترامب (صور)

وضع موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، خلال البث المباشر الذي فعلته صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال وقائع مؤتمر لحملته للكسف عن وقائع تزوير حدثت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٠، عبارة "جو بايدن هو الفائز في الانتخابات".

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- علماء آثار يكتشفون جمجمة عمرها مليوني عام لأسلاف البشر

اكتشف علماء آثار أستراليون جمجمة عمرها مليوني عام لأشباه البشر، لكائن كبير الأسنان ولديه دماغ صغير في كهف قديم بجنوب إفريقيا.

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- جمارك السويس تفرج عن 1065 سيارة بقيمة 170 مليون جنيه في أكتوبر

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفي، خلال شهر أكتوبر الماضي، عن 896 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 90 سیارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 148 مليون و742 ألف جنيه.

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