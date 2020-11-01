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وزير الإعلام لـ"مصراوي": تعيين معاونين جديدين

11:35 م الأحد 01 نوفمبر 2020
وزير الإعلام لـ"مصراوي": تعيين معاونين جديدين

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

(مصراوي):

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أنه تم تعيين معاونيّن جديدين لوزير الدولة للإعلام، هما سارة سيف، ومحمد سامح،
علاوة على المساعد حسام محسن.

وقال هيكل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه سيتم قريبًا تعيين مساعد آخر وعدد من المعاونين، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز فكرة مشاركتهم في المناصب القيادية.

وسارة سيف، خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة قسم الاتصالات التسويقية والمسرح، وهي أخصائية علاقات عامة واتصالات تتمتع بخبرة في مجال الاتصالات من إدارة الأزمات إلى إدارة الوسائل التواصل الاجتماعي.

أسامة هيكل سارة سيف محمد سامح

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