نادية مصطفى تشعل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية (صور)

تصوير- محمود عبدالناصر:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح النافورة.

وكرمت عبدالدايم، 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، المطربة منى عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربي مصطفى عمري الذي يقام معرضاً لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

وقالت عبدالدايم، في كلمتها، إن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتي تتويجا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير في مصر وتعد دورة استثنائية تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.

وأضافت عبد الدايم، إن المهرجان كان ومازال عرس ثقافي ونموذج لقوة مصر الناعمة.

وأكملت: لقد لعب المهرجان دورا في إعادة زمن الفن الجميل وفتح بابه للعديد من الفنانين لينطلقوا من خلاله إلى النجومية.

أعقب ذلك الحفل الفني لمجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمالسلامة، حلمي بكر، محمد سلطان وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبد الغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مي حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما، فيما أحيت الفاصل الثاني الفنانة الكبيرة نادية مصطفى التي أشعلت المسرح بعدد من أغانيها وبعض الأغاني الوطنية.

وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هي: مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.