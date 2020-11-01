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وزير السياحة يستقبل وزير الإعلام الأردني الجديد قبل استلام مهام منصبه

08:58 م الأحد 01 نوفمبر 2020
وزير السياحة يستقبل وزير الإعلام الأردني الجديد قبل استلام مهام منصبه

وزير السياحة يستقبل وزير الإعلام الأردني الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، علي العايد وزير الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي كان يشغل منصب سفير المملكة في مصر، حيث حرص السفير على توديع السيد الوزير قبل استلام مهام منصبه الجديد.

واستهل الوزير اللقاء بتقديم خالص التهنئة على توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح وأن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأردن.

وأشار الوزير، إلى عمق وقوة العلاقات بين البلدين والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات، معربًا عن تقديره لما شهدته الفترة السابقة من تعاون مثمر وفعال بين الوزارة والسفارة ولا سيما لكون السفير من السفراء أصدقاء الوزارة الذين يحرصون على المشاركة في الأحداث والفعاليات الخاصة بالوزارة.

وقدم السفير الشكر والتقدير للوزير ولوزارة السياحة والآثار على ما شهدته الفترة السابقة من تعاون كبير فى مجال السياحة والآثار.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوزير للسفير هدية تذكارية.

خالد العناني وزير السياحة والآثار وزير الإعلام الأردني علي العايد

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