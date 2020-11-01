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متحف المركبات الملكية يفتح أبوابه أمام الجمهور (صور)

08:45 م الأحد 01 نوفمبر 2020
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تصوير- أحمد جمعة:

افتتحت وزارة السياحة والآثار، أبواب متحف المركبات الملكية، صباح اليوم الأحد، أمام الجمهور، بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح المتحف رسميًا، ضمن عدد من المشاريع التنموية الكبرى.

وتبلغ أسعار تذاكر المتحف 20 جنيهًا للمصريين و10 جنيهات للطلاب، فيما يبلغ سعر التذكرة للأجانب 100 جنيه، و50 جنيهًا للطلاب الأجانب، كما يبلغ سعر استخدام الكاميرا الفوتوغرافية 50 جنيهًا، أما كاميرا الموبايل فمجانًا.

ويفتح المتحف أبوابه لستقبال الجمهور بداية من اليوم على فترتين من الساعة 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 5 عصرًا.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيًا، وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت.

وأنشئ متحف المركبات الملكية في عهد الخديوي إسماعيل، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.

متحف المركبات الملكية السيسي وزارة السياحة والآثار

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