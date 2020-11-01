​التلفزيون المصري يتلقى خطاب شكر من "كاف" على إخراج مباراة الأهلي والوداد

(مصراوي):

كشفت مصادر مسؤولة بإدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، أن التلفزيون المصري تلقى خطاب شكر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إخراج ونقل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وقالت المصادر لـ"مصراوي"، إن الخطاب توجّه بالشكر والإشادة للتلفزيون المصري على نقله وإخراجه المتميز لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، مؤكدًا أن النقل اتسم بالإمكانيات الإخراجية العالية والحيادية بين الفريقين.

يذكر أن المخرج محمد نصر الدين هو الذي أخرج مباراة إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلى والوداد المغربي.