أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

​التلفزيون المصري يتلقى خطاب شكر من "كاف" على إخراج مباراة الأهلي والوداد

08:16 م الأحد 01 نوفمبر 2020
​التلفزيون المصري يتلقى خطاب شكر من "كاف" على إخراج مباراة الأهلي والوداد

التلفزيون المصري

(مصراوي):

كشفت مصادر مسؤولة بإدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، أن التلفزيون المصري تلقى خطاب شكر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إخراج ونقل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

وقالت المصادر لـ"مصراوي"، إن الخطاب توجّه بالشكر والإشادة للتلفزيون المصري على نقله وإخراجه المتميز لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، مؤكدًا أن النقل اتسم بالإمكانيات الإخراجية العالية والحيادية بين الفريقين.

يذكر أن المخرج محمد نصر الدين هو الذي أخرج مباراة إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلى والوداد المغربي.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ?التلفزيون المصري مباراة الأهلي والوداد النادي الأهلي نادي الوداد المغربي

الخبر التالى:

​وزير التعليم عن رواتب معلمي المدارس الخاصة: أخبار سعيدة خلال أيام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107555

    عدد المصابين

  • 99452

    عدد المتعافين

  • 6266

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46358955

    عدد المصابين

  • 33466469

    عدد المتعافين

  • 1199628

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بمشاركة النني.. آرسنال يستعيد توازنه بإسقاط مانشستر يونايتد في قمة بريميرليج

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا