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عضو "تعليم النواب": جزء من عوائد تقنين الأراضي سيخصص لزيادة رواتب المعلمين

07:32 م الأحد 01 نوفمبر 2020
عضو "تعليم النواب": جزء من عوائد تقنين الأراضي سيخصص لزيادة رواتب المعلمين

مجلس النواب

(مصراوي):

قال الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن موافقة المجلس مبدئيًا على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، خطوة أولى في إطار الاهتمام بدخل المعلم.

وأوضح برعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر "DMC"، أن الراتب الأساسي للمعلمين لم يشهد تحسنًا كبيرًا منذ 2014، معقبًا: "الزيادات كانت ضئيلة للغاية".

ولفت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن لجنة الخطة والموازنة قررت تخصيص جزء من عوائد تقنين الأراضي وتحويله لزيادة رواتب المعلمين.

ويستهدف القانون تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

مجلس النواب لجنة التعليم رواتب المعلمين عبدالرحمن برعي

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