أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

06:28 م الأحد 01 نوفمبر 2020
البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

النائب خالد بشر

(مصراوي):

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب "خالد بشر" عضو المجلس، عقب سداد المديونيات.

وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبدالرؤوف موسى وكيلًا عن مصطفى عبدالجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عددًا من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه وإصداره أمر بعدم صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.

وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم بشر بما يفيد بسداده مديونيات الشيكات.

ووجّه عبدالعال، نصيحة للنائب بأهمية المحافظة على الثقة، خصوصًا وأنه يعمل في السوق، قائلًا: "أي شيك بدون رصيد يهز الثقة".

خالد بشر علي عبدالعال مجلس النواب

الخبر التالى:

"أغلبية مطلقة".. النواب يوافق على إعلان الطوارئ في البلاد لـ3 أشهر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107555

    عدد المصابين

  • 99452

    عدد المتعافين

  • 6266

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46358955

    عدد المصابين

  • 33466469

    عدد المتعافين

  • 1199628

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر قمة بريميرليج.. مانشستر يونايتد 0 - 1 آرسنال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا