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السيسي يتفقد عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

06:08 م الأحد 01 نوفمبر 2020
السيسي يتفقد عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الأحد، عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل فيها ومعدلات الإنجاز.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، والحي الحكومي، الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة العاملين.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية

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