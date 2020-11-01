"فوجئت بها وهذا ما فعلته".. أول تعليق من مخرج "الأهلي والطلائع" على مشاجرة كهربا وفضل

(مصراوي):

كشف المخرج وليد فاروق، مخرج مباراة الأهلي وطلائع الجيش في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز أمس السبت، كواليس لقطة مشاجرة محمود كهربا لاعب الأهلي، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري.

وقال فاروق لـ"مصراوي": "فوجئت بلقطة المشاجرة وانتبهت لها بعدما وقعت، فأظهرتها على الهواء، وتركتها بأريحية حتى لا أقطعها بشكل مخل ومفاجئ، ولكن حينما وجدت الأمر يتطور نقلت المشهد ولم أُطل فيه".

وأضاف: "فعلت ذلك لأننا نخرج مباراة احتفالية مرتبطة بتتويج الأهلي، والهدف الرئيسي فيها إظهار الإيجابيات وليس السلبيات"، لافتًا إلى أنه حضّر سيناريو إخراج المباراة قبل انطلاقها، خاصة وأنه توقع ما سيحدث في بعض المواقف ومنها أن هذه المباراة هي الأخيرة لأحمد فتحي بقميص الأهلي، وكان من المتوقع أن يحتفل به زملاؤه.

وتابع وليد: "جهزت لمؤمن زكريا وما يخصه من انفعالات ومشاهد إنسانية، ومنها لقطة الهدف الثالث لكهربا، والتي رفع فيها التيشيرت الخاص به، وكان يرتدي تحته تيشيرت يحمل صورة مؤمن، فاتجهت لمؤمن لأرصد رد فعله على الهدف المُهدى له".

وواصل: "كان هناك لقطات جميلة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تواجدوا في المباراة، وواجب علينا إشعارهم بأنهم مثلنا، فالجميع كان في قمة تركيزه حتى نخرج المباراة بأفضل صورة".

وأوضح وليد أنه يعمل مخرج في التلفزيون منذ عام 1999، وبدأ عمله في إخراج مباريات كرة القدم، بالمشاركة في بطولة أمم أفريقيا عام 2006، ولكن مباراة الأهلي والطلائع هي المرة الأولى له في إخراج مباراة نهائية كبيرة في نهاية بطولة هامة وتتضمن تتويجًا.

وقال المخرج إبراهيم مبارك، مدير البرامج الرياضية بالقناة الأولى، إن وليد فاروق كان اختيارًا موفقًا، وإضافة للمخرجين الكبار بالإدارة، لافتًا إلى أن مخرجي المباريات بالتليفزيون يؤدون ما عليهم دائمًا، ويسعون للخروج بالمباريات بأفضل صورة ممكنة.

وأكد مبارك لـ"مصراوي"، أن هذه المباراة تعد النهائي الأول للمخرج وليد فاروق، وكانت مباراة قوية جدًا ولا تقل عن مباريات النهائيات، ولكنه أبدع وأخرج المباراة بكفاءة عالية.

وتخرج المخرج وليد فاروق في كلية التربية الرياضية، وهو مخرج درجة أولى بالتليفزيون المصري، وانضم لماسبيرو في التسعينيات من القرن الماضي.​