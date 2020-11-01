أبوالعينين في المقدمة.. أبرز الفائزين والخاسرين في المرحلة الأولى لانتخابات النواب- "تفاعلي"
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020.
وأجريت الانتخابات في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.
ويقدم مصراوي أبرز الفائزين والخاسرين في السباق الانتخابي للمرحلة الأولى
الفائزون
الخاسرون
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