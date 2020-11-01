وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يفتتحان أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أعمال التطوير والتحديث بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد الكلية، وعضوي مجلس الشيوخ الدكتور عبد الحي عبيد، والدكتورة سهير عبد السلام، والدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة وعدد من عمداء الكليات.

وأزاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة حلوان، الستار وتفقد أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها منشآت الكلية، وفي كلمته أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بأعمال التطوير التي تمت بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، والتي تعد نقلة نوعية في الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، مؤكداً أنها تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة بالجامعات المصرية، فقد أثنى على هذه الجهود الجماعية لكوكبة من العلماء والقادة يجمعهم حس وطني وشعور بالمسؤولية ورغبة في التقدم.

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة التوسع في البرامج الخاصة والجديدة وإنشاء الجامعات الأهلية نظراً للحاجة لهذا النوع من التعليم المتميز وأشار سيادته إلى شدة اهتمام الوزارة بالمناخ الذي يعمل به عضو هيئة التدريس ويتلقى الطالب فيه العلوم المختلفة مع الحرص على تذليل العقبات كافة التي تواجه العملية التعليمية.

وأعرب رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بالنجاحات المتتالية والتي تكللت اليوم بتشريف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً على حدوث طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم سواء بتطوير الكليات الموجودة بالفعل أم استحداث كليات جديدة، كما أعرب عن سعادته برفع كفاءة المباني والمنشآت والقاعات بتكلفة تقريبية ٦٠ مليون جنيه وذلك بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب، موضحًا أن الجامعة تتخذ خطوات مهمة في مسيرة التوسع والتطوير، وسوف يتم وضع حجر أساس لجامعة حلوان الأهلية عما قريب.

ورحب الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بالسادة الحضور، مشيداً بخطة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت فلسفة وأسلوب حياة متميزا من أجل بناء وتطوير التعليم والتي يتضح آثارها يوما بعد يوم ، كما استعرض سيادته تاريخ كلية التجارة وتخصصاتها الرائدة و الفريدة.

وأشار إلى عملية التحديث الكبرى التي شملت مبنى عمادة الكلية وكبار الزوار بالدور الأرضي والمدخل وصالة اجتماعات مجلس الكلية، وعدد خمس قاعات وغرف الكنترول وغرف شئون الطلاب واستراحة أعضاء هيئة التدريس وغرفة الأمن وغرفة التحكم في المنظومة الرقمية، وبوابة الدخول الرئيسة والجانبية واللوحات الإعلانية لمسمى الكلية ومسميات البرامج وتنسيق موقع الفناء والأسوار الخارجية وأعمال الإضاءة وتركيب أجهزة التكييف لمعظم غرف وقاعات الكلية وللدور الأول بمبنى عمادة الكلية.

كما شملت التحديثات مدرج الدكتورة إيناس النبوي، ومكتب عميد الكلية، ومكاتب السادة منسقي ومسجلي البرامج، وعدد خمس وعشرين قاعة وغرفة دراسية وشبكة إنذار الحريق وشبكة إطفاء الحريق وأجهزة الصوتيات والسبورات التفاعلية، كما تم معالجة وترميم الأسقف في جميع مباني الكلية وكذلك ما نتج عن إعصار مارس 2020 من أضرار نظرا لتقادم مباني الكلية والتي تقارب الثمانين عاما، حيث إن عملية التطوير والتحديث التي قامت بها الجامعة قد أحيت مبانى الكلية بصورة حضارية.

وأعرب طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك عن بالغ سعادتهم لما تم من إنجازات وأعمال تطوير شاملة شهدتها الكلية التي جاءت نتيجة استجابة سريعة من رئيس جامعة حلوان لمطالب الطلاب الذين أكدوا على امتنانهم لهذا القدر من الاهتمام الكبير وسرعة التطوير التي تمت على كل الأصعدة في البنية الأساسية للكلية والمدرجات والأدوات التفاعلية وهو ما أسهم في تشجيعهم على مواصلة العملية التعليمية بصورة جيدة وحفزهم على مواصلة مسيرة النجاح بما حققته الجامعة لهم من تطوير فاق توقعاتهم وكان له أثر إيجابي على معنوياتهم وقالوا إن أعضاء هيئة التدريس والأساتذة شاركوهم هذا الشعور مما أعطى للعملية التعليمية دافعية جديدة وأكسبها رونقاً وأضفى روح البهجة والسعادة والسرور عليهم مع بدء الدراسة الفعلية.

وخلال فعاليات الزيارة شهد الوزير ورئيس جامعة حلوان والحضور حفلا طلابيا تضمن عرض مجموعة من الفقرات والأغاني الوطنية وغيرها من الأغنيات التي أضفت جوًا من البهجة والسعادة على جميع الحضور.

وفي ختام الفعاليات، قدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي درع الجامعة تقديرا له، كما قدم الدكتور صلاح اسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال درع الكلية للوزير.

