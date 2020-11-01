انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم.. صور

كتب – محمد سامي:

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وبحسب بيان اليوم، تعمل وزارة التربية والتعليم على تسهيل عمل القوافل الطبية بالمحافظات للكشف على طلاب مدارس التعليم الأساسي.

وتستهدف الحملة، إجراء المسح الطبي ومراجعة الحالة الصحية لطلاب المدارس، حيث يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية َوالبالغ عددهم قرابة 13 مليون طالب.