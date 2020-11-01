بأسماء المناطق والشوارع.. أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء لبعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة في الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي مع بقاء كافة الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وشملت الأسعار الجديدة المناطق التالية للنشاط السكني فقط في المحافظة:

المنطقة الغربية

حي الوايلي

الشوارع والحارات أقل من 10 أمتار في العرض بمنطقة الوايلية ومنشية الصدر، ويكون سعر المتر الجديد للسكني 200 جنيه فقط.

حي وسط القاهرة

يشمل شوارع (سوق السلاح – عبدالله الجويني – باب الوزير – الدرب الأحمر – التبانة – الباطنية)، ويكون السعر الجديد مقابل التصالح على المتر الواحد 500 جنيه للشوارع عرض أقل من 10 أمتار أو السكني فئة (أ).

حي بولاق أبوالعلا

يشمل شوارع (بولاق الجديد – المنصوري – سليمان الخادم – الخضراء – سوق السلاح – غير ذلك)، ويكون السعر الجديد مقابل التصالح على المتر الواحد 350 جنيها للسكني فئة (ب).

يشمل شوارع (درب القصاصين – درب اللبانة – درب الجيارة – غير ذلك)، ويكون السعر الجديد مقابل التصالح على المتر الواحد 250 جنيها للسكني فئة (ج).

المنطقة الشمالية

حي الزيتون

يكون السعر الجديد لمقابل التصالح على المتر الواحد 450 جنيها للسكني فئة (أ)، و275 جنيها للسكني فئة (ب)، و100 جنيه للسكني فئة (ج).

حي الزاوية الحمراء

يكون السعر الجديد مقابل التصالح على المتر الواحد 250 جنيها للسكني فئة (أ)، و175 جنيها للسكني فئة (ب)، و100 جنيه للسكني فئة (ج).

حي الأميرية

يكون السعر الجديد مقابل التصالح على المتر الواحد 450 جنيها للسكني فئة (أ)، و275 جنيها للسكني فئة (ب)، و100 جنيه للسكني فئة (ج).

المنطقة الشرقية

مصر الجديدة

المنطقة العمالية بألماظة وعزبة المسلمين.

منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني، و1400 جنيه للتجاري و1400 جنيه للإداري و900 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 120 جنيها للسكني و200 جنيه للتجاري، و200 جنيه للإداري و250 جنيها للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 100 جنيه للسكني و150 جنيها للإداري و150 جنيها للتجاري و200 جنيه للصناعي

حي النزهة

منطقة (أمل 2)

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و1400 جنيه للتجاري و1400 جنيه للإداري و900 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 270 جنيها للسكني و400 جنيه للإداري و400 جنيه للتجاري و500 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 180 جنيها للسكني و300 جنيه للإداري و300 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

منطقة الهايكستب وتشمل (عزبة العريشية – عزبة المطار)

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و1400 جنيه للتجاري و1400 جنيه للإداري و900 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 135 جنيها للسكني و200 جنيه للإداري و200 جنيه للتجاري و250 جنيها للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 100 جنيه للسكني و150 جنيها للإداري و150 جنيها للتجاري و200 جنيه للصناعي.

زهرة المدينة وتقسيم الشرطة

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1000 جنيه للتجاري و1200 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 700 جنيه للسكني و800 جنيه للإداري و900 جنيه للتجاري و700 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و400 جنيه للإداري و700 جنيه للتجاري و500 جنيه للصناعي.

حي شرق مدينة نصر (عزبة الهجانة)

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني و1000 جنيه للتجاري و1000 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 150 جنيها للسكني و200 جنيه للإداري و200 جنيه للتجاري و200 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 120 جنيها للسكني و130 جنيها للإداري و130 جنيها للتجاري و150 جنيها للصناعي.

حي غرب مدينة نصر

عزبة العرب

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني و1000 جنيه للتجاري و1000 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 150 جنيها للسكني و200 جنيه للإداري و200 جنيه للتجاري و200 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 120 جنيها للسكني و130 جنيها للإداري و130 جنيها للتجاري و150 جنيها للصناعي.

عزبة نصار

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني و1000 جنيه للتجاري و1000 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 150 جنيها للسكني و200 جنيه للإداري و200 جنيه للتجاري و200 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 120 جنيها للسكني و130 جنيها للإداري و130 جنيها للتجاري و150 جنيها للصناعي.

حي المطرية

(منطقة الليمون – المطرية القديمة – شجرة مريم – عزبة النخل – عرب الحصن – عزبة الريس – عرب الطويلة)

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 180 جنيها للسكني و350 جنيها للتجاري و350 جنيها للإداري و400 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 130 جنيها للسكني و110 جنيهات للإداري و110 جنيهات للتجاري و130 جنيها للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 110 جنيهات للسكني و100 جنيه للإداري و100 جنيه للتجاري و120 جنيها للصناعي.

حي عين شمس

منطقة الكفر القديم "كفر فاروق"

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 180 جنيها للسكني و350 جنيها للتجاري و350 جنيها للإداري و400 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 135 جنيها للسكني و150 جنيها للإداري و150 جنيها للتجاري و160 جنيها للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 110 جنيهات للسكني و130 جنيها للإداري و130 جنيها للتجاري و130 جنيها للصناعي.

المنطقة الجنوبية

حي الخليفة

أولا.. منطقة الإمامين.. ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 50 جنيها للسكني فئة (ج).

ثانيا.. الحلمية.. ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 150 جنيها للسكني فئة (أ).

حي السيدة زينب

(قلعة الكبش – طولون – أرض يعقوب)، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 75 جنيها للسكني فئة (ج).

حي المقطم

المنطقة الثالثة (ج 1 – ج 2)، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 50 جنيها للسكني.

حي البساتين

أولا.. مزرعة البط، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 70 جنيها للسكني فئة (ج).

ثانيا.. البصري والعشوائيات والشوارع الفرعية، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 100 جنيه للسكني فئة (ج).

حي دار السلام

أولا.. شارع أحمد زكي وشارع الفيوم، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 400 جنيه للسكني فئة (أ).

ثانيا.. المنطقة (أ)، ويبغ مقابل التصالح على المتر الواحد 900 جنيه للتجاري.

ثالثا.. المنطقة (أ)، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 600 جنيه للإداري.

حي طره

المنطقة (ج)، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 50 جنيها للسكني.

حي المعصرة

أولا.. عزبة الصفيح وعزبة الهجانة، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 50 جنيها للسكين.

ثانيا.. المساجد، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 200 جنيه لـ (أ – أخرى).

حي حلوان

أولا.. المنطقة (ج)، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 50 جنيها للسكني.

ثانيا.. المنطقة (ج)، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 100 جنيه للتجاري.

حي المعادي

أولا.. الشوارع أقل من عرض 10 أمتار بمنطقة دجلة وسرايات المعادي، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 400 جنيه للسكني.

ثانيا.. العشوائيات، ويبلغ مقابل التصالح على المتر الواحد 200 جنيه للسكني.