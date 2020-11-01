منتدى الحوار الثقافي بالأوقاف يناقش أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني.. الثلاثاء

كتب - محمود مصطفى:

يناقش منتدى الحوار الثقافي الثاني الذي يعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء المقبل، أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيانها، أن القيم لا تتجزأ، والشخصية السوية لا تنفصم بين الواقع والفضاء الإلكتروني، فالإنسان الشريف شريف حيثما كان، عالمه الافتراضي كعالمه الواقعي سواء بسواء، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رءوس الأشهاد ، وإشاعة الفحش فحش ، يقول الحق سبحانه : “إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

ويشارك في المنتدى، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور سامي محمد ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام الأسبق، وعلي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، واحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور.