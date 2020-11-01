القاهرة لنواب الشيوخ: المجلس خطوة جديدة في مسيرة مصر الديمقراطية

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اللقاء الأول بأعضاء مجلس الشيوخ الجدد من أجل التعارف، وذلك بالمجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بديوان عام العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة، خلال اللقاء، إلى أن العاصمة تشعر بالفخر لكونها تضم العدد الأكبر من أعضاء مجلس الشيوخ، مؤكدًا على أن انتخاب مجلس الشيوخ يعتبر خطوة جديدة في مسيرة مصر الديمقراطية ويثري التجربة النيابية المصرية ويضفي مزيدًا من الدراسة لمشروعات القوانين قبل إقرارها ويسهم في توطيد دعائم الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المتأمل لتاريخ المجلس على مدار مسيرته يجد له دومًا بصمة مؤثرة في ارتقاء الوطن ودعم القرارات المصيرية التي مر بها.

وأكد محافظ القاهرة، على أن المجلس قادر على تنفيذ تطلعات الشعب في التقدم والرقي بمختلف المجالات مستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي التي بدأها رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها منذ 6 سنوات على النحو الذي يلبي تطلعات وطموحات المواطنين.

وأضاف المحافظ أن العاصمة على استعداد دائم لتقديم جميع أوجه الدعم لمجلس الشيوخ لمواصلة مسيرة الخير والانتماء للوطن.

وأثنى نواب مجلس الشيوخ على مبادرة المحافظة بالالتقاء بهم مشيدين بعدد من القرارات التي اتخذتها المحافظة لخدمة المواطنين وعلى رأسها تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء مراعاة للبعد الاجتماعي.