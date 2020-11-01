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لاشين إبراهيم: 28.6% صوتوا في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

02:25 م الأحد 01 نوفمبر 2020
لاشين إبراهيم: 28.6% صوتوا في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخا

كتب- طارق سمير ومحمود السعيد:

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بلغت 28.6% من جملة من يحق لهم التصويت في تلك المرحلة.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بلغت 31 مليونا و717 ألف.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، وتم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

المستشار لاشين إبراهيم انتخابات النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

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