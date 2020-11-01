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البرلمان يقف دقيقة حداد على روح النائبة منى منير

01:40 م الأحد 01 نوفمبر 2020
البرلمان يقف دقيقة حداد على روح النائبة منى منير

مجلس النواب

مصراوي

وقف أعضاء مجلس النواب، الأحد، قبل بدء جلسة مناقشة مد حالة الطوارئ، دقيقة حداد على روح النائبة منير منير، عضو المجلس، عن القائمة الوطنية فى حب مصر، التى وافتها المنية منذ عدة أيام.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، إرسال وزير الداخلية خطابا لمجلس النواب، وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تنص على إبلاغ البرلمان باسم العضو المتوفي خلال 3 أيام من الوفاة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث نعى الدكتور علي عبد العال، النائبة الراحلة، لاسيما وأنها قامت بدور كبير أثناء عضويتها في المجلس.

يشار إلى أن النائبة كانت مرشحة ضمن قائمة في حب مصر، ولن يتم تصعيد أحدا بدلا منها، لأنه يتبق على مدة المجلس أقل من 6 أشهر.

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