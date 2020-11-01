سياحة النواب توافق على إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة

مصراوي

وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة عمرو صدقي، على إنشاء بوابة مصرية إليكترونية للعمرة.

ووفقا للمادة (3) بمشروع قانون الحكومة والتي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، تنشأ بالوزارة المختصة (الوزارة المختصة بشئون السياحة) بوابة إلكترونية تسمي "البوابة المصرية للعمرة" وتتولى الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.

وحسب المادة سالفة الذكر، تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.