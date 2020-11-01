أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

سياحة النواب توافق على إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة

12:40 م الأحد 01 نوفمبر 2020
سياحة النواب توافق على إنشاء بوابة إلكترونية للعمرة

مجلس النواب

مصراوي

وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة عمرو صدقي، على إنشاء بوابة مصرية إليكترونية للعمرة.

ووفقا للمادة (3) بمشروع قانون الحكومة والتي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، تنشأ بالوزارة المختصة (الوزارة المختصة بشئون السياحة) بوابة إلكترونية تسمي "البوابة المصرية للعمرة" وتتولى الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.

وحسب المادة سالفة الذكر، تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.

ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

مجلس النواب بوابة إلكترونية للعمرة عمرو صدقي

الخبر التالى:

تشريعية البرلمان ترفض طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107555

    عدد المصابين

  • 99452

    عدد المتعافين

  • 6266

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46358955

    عدد المصابين

  • 33466469

    عدد المتعافين

  • 1199628

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سيول وأمطار وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا