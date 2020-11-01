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رئيس جهاز المنيا الجديدة": انتهاء تنفيذ مركز الشباب بالمدينة - صور

11:35 ص الأحد 01 نوفمبر 2020
رئيس جهاز المنيا الجديدة": انتهاء تنفيذ مركز الشباب بالمدينة - صور

رئيس جهاز المنيا الجديدة انتهاء تنفيذ مركز الشباب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مركز شباب على مساحة 15900 م2 بالمدينة، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد إضافة كبيرة للمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على توفير العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة، وفي ضوء السعي المستمر للنهوض بالمنظومة الرياضية بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز "المنيا الجديدة"، أن المشروع يتكون من مبنى اجتماعى ( دور أرضي وأول علوي ) حيث يضم الدور الأرضي ( كافتيريا - أوفيس - غرفة تحكم للكهرباء - حمامات رجالي - حمامات سيدات - غرفة إدارة - غرفة طبيب)، ويضم الدور العلوي ( صالة ألعاب رياضية - حمام رجال - حمام سيدات)، ومبنى لتغيير الملابس ( دور أرضي فقط)، بالإضافة إلى (ملعبين خماسي - ملعب تنس - حمام سباحة كبير - حمام سباحة للأطفال - غرفة طلمبات لحمامات السباحة - خزان حريق – نافورة)، وموقع عام يشمل (مسطحات خضراء - برجولات - مقاعد - سور خارجي)، وبوابة رئيسية بها غرفتا أمن وبوابة فرعية.

مدينة المنيا الجديدة مركز شباب المنظومة الرياضية

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