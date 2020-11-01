أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

التنمية المحلية: تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلي بأقساط شهرية لا تتجاوز 40 جنيها

10:46 ص الأحد 01 نوفمبر 2020
التنمية المحلية: تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلي بأقساط شهرية لا تتجاوز 40 جنيها

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أنه تم تنفيذ حوالي 85 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجاً بتكلفة تجاوزت 305 ملايين جنيه في 106 قرى ومناطق فقيرة في 18 محافظة هي: الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الأقصر، قنا، بني سويف، المنوفية، الفيوم، سوهاج، دمياط، البحيرة، القاهرة، السويس، الإسماعيلية، كفرالشيخ، المنيا، الشرقية، أسيوط.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، في بيان له، الأحد، أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالي لا يتم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة المنفقة على تلك المشروعات.

وأشار الوزير، إلى اتفاق الوزارة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط وبما لا يزيد على 40 جنيها كقسط شهري لكل مشترك، موضحاً أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزي وتستخدم متحصلاته كصندوق دوار يتم استخدامه في تنفيذ وصلات الصرف المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في باقي القرى والمراكز.

اللواء محمود شعراوي التنمية المحلية وصلات الصرف الصحي المنزلي أقساط شهرية

الخبر التالى:

رئيس جهاز المنيا الجديدة": انتهاء تنفيذ مركز الشباب بالمدينة - صور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107555

    عدد المصابين

  • 99452

    عدد المتعافين

  • 6266

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46358955

    عدد المصابين

  • 33466469

    عدد المتعافين

  • 1199628

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سيول وأمطار وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا