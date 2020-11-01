حدث ليلاً| بيان وفيات وإصابات كورونا وتفاصيل احتجاز مصريين في إثيوبيا

إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"عُرس حقيقي"..رئيس مجلس الشيوخ: "حريصون على إعطاء صورة مشرفة لمصر"

كشف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن تفاصيل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس وخروجها بصورة مشرفة أمام الجميع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس جامعة حلوان: لدينا 3 حالات إشتباه بفيروس كورونا وليس إصابة

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، داخل الجامعة أمر غير دقيق.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خاص.. تفاصيل جديدة حول احتجاز مصريين في إثيوبيا

كشف أحد المصريين المحتجزين في إثيوبيا، تفاصيل واقعة احتجازهم في مطار بولي الدولي في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية، وبقائهم في المطار لفترة قبل تدخل القنصل المصري في إثيوبيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"إنذاران وتحويل".. قرار جديد من التعليم بشأن القسط الثاني من مصروفات المدارس الخاصة والدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة سداد المستحقات المالية للقسط الثاني لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي حتى 1 فبراير المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مستشار ترامب السابق: رئيس أمريكا القادم سيؤثر على الكرة الأرضية

قال المستشار السابق للرئيس الامريكي ترامب الدكتور وليد فارس، إن الرئيس الامريكي الجديد المنتظر انتخابه خلال أيام سيكون له سياسة خارجية ستؤثر على الكرة الأرضية برمتها، مشيرًا إلى أن المنتظر الأول للرئيس الجديد هم العرب الذين يتابعون العملية الانتخابية عن قرب سواء الحلفاء لترامب أو الخصماء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ماكرون: الحضارة الإسلامية حققت لفرنسا الكثير.. ولسنا ضد الإسلام

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه خلافًا لكثير مما سمعه وشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، فإنّ فرنسا ليس لديه مشكلة مع أي دينٍ كان، وجميع هذه الأديان تمارَس بحرية على أرضيها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا عربياً: انخفاض لافت في منحنى الإصابات.. ودولة تقترب من 11 ألف حالة وفاة

بعد يوم من تسجيل حصيلة قياسية جاوزت 20 ألف إصابة، شهد منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية، انخفاضاً لافتاً ليوم أمس السبت، بعد إصابة 16 ألفاً و592 إصابة جديدة، وصل معها الإجمالي إلى مليونين و171 ألفاً و33 إصابة مؤكدة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كوريا الجنوبية تسجل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه تم رصد 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع الإجمالي إلى 26 الفا و 635 شخصا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البرتغال تفرض الإغلاق على 70 بالمئة من السكان

أعلنت البرتغال يوم السبت فرض اغلاق جزئي لوقف انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد الحالات في البلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نائبة رئيس الوزراء الكندي تخضع لفحص كورونا وتدخل العزل الذاتي

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند، أنها أجرت فحص كوفيد -19 السبت بعد تلقي إشعار من تطبيق "كوفيد أليرت". ودخلت العزل الذاتي في المنزل بينما تنتظر نتائج الفحص، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ألمانيا تؤكد تسجيل عدة حالات إصابة بانفلونزا الطيور في ثلاث ولايات

أكدت السلطات الألمانية تسجيل حالات إصابة بانفلونزا الطيور في ولايات مكلنبورج-فوربومرن وشليسفيج-هولشتاين وهامبورج، ودعت إلى تكثيف المراقبة على مزارع الدواجن، بحسب بيان لوزارة الزراعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المملكة المتحدة تسجل أكثر من مليون حالة بكورونا

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة مليون حالة مؤكدة حيث قرر بوريس جونسون فرض الإغلاق الوطني لمدة شهر في جميع أنحاء إنجلترا بدءا من الخميس المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء السبت.

للتفاصيل.. اضغط هنا